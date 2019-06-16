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В Польше начались самые масштабные в этом году военные учения

18:50, 16 июня 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня, пишет “Радио Польша”.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга NATO.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат, в частности, военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

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Теги: #Польша#военные учения