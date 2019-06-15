Эксперты зафиксировали более тысячи случаев дезинформации и вмешательства в европарламентские выборы

Вместе с тем в Европейской комиссии отметили, что страны ЕС были хорошо подготовлены к борьбе с дезинформацией.

Эксперты Европейской комиссии зафиксировали более тысячи случаев дезинформации и попыток вмешательства в кампанию по выборам депутатов Европарламента.

Об этом сказано в представленном в Брюсселе отчете о прогрессе в борьбе с дезинформацией, сообщает Радио Польша.

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Эксперты Еврокомиссии сообщили, что в преддверии выборов в ЕП случаев распространения дезинформации и попыток вмешательства в предвыборную кампанию было в два раза больше, чем в прошлом году.

Специальная группа экспертов ЕК зафиксировала более тысячи таких случаев в странах ЕС, включая Польшу, Латвию, Испанию, Францию и Великобританию.

Комиссар по европейской безопасности Джулиан Кинг, в частности, прокомментировал пример применения дезинформации в Польше.

«Из прокремлевского «Спутника» поступила ложная информация о том, что Польша с момента вступления в Европейский Союз обеднела больше, чем во времена коммунизма», - сказал комиссар ЕС.

В то же время в Европейской комиссии отметили, что, несмотря на частые случаи применения дезинформации, страны ЕС были хорошо подготовлены к тому, чтобы с нею бороться.

Как сообщал УНИАН, выборы в Европарламент состоялись с 23 по 26 мая.