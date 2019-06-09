В Гонконге прошла крупнейшая протестная акция за последние годы - на улицы вышло до миллиона человек (фото)

Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на улицы в знак протеста против планов правительства выдавать предполагаемых правонарушителей по запросу властей Китая.

В Гонконге прошла крупнейшая протестная акция за последние годы. Несколько сотен тысяч человек вышли на улицы в воскресенье, 9 июня, чтобы выразить несогласие с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

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По оценкам самих организаторов акции, число ее участников составило около одного миллиона человек, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на агентство dpa.

Демонстранты держали в руках плакаты "Нет - экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай - пропал навсегда". Многие из участников взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Нынешняя акция - крупнейшая как раз после так называемой "революции зонтиков" пятью годами ранее, когда сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались от выдачи своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань. Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате такого шага город может утратить позиции международного финансового центра.