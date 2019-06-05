The Guardian: Украине придется разобраться с наплывом туристов в Чернобыль

В зоне отчуждения нужно убрать лишний китч и задать туризму правильный тон, который бы напоминал о трагедии.

Интерес к месту ядерной катастрофы, которая произошла на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сильно вырос с появлением сериала HBO. Но оно еще не стало местом торжества и размышлений.

«В прошлом ноябре я стояла в лесу в Припяти – городе, эвакуированном после взрыва реактора Чернобыльской АЭС, расположенного в 2 километрах. И украинские солдаты то смеялись с меня, то кричали. На мне был неуклюжий защитный костюм, который я надела, когда вышла из автобуса. Я глупо протянула свои обнаженные руки и коснулась верхушки тернистого куста. В Припяти ни к чему нельзя прикасаться. Поэтому у меня были проблемы», - пишет на страницах The Guardian Меган Нолан.

Раньше Чернобыль был направлением исключительно для экстремальных туристов. Но он постепенно открылся массам благодаря доступности туров и появлению базовых помещений. Интерес к месту стремительно вырос из-за сериала «Чернобыль» от канала HBO, который превратил в кинодраму период после взрыва реактора. Фильм стал большим хитом с лучшими в истории оценками на IMDb. Один из туристических операторов, который возит людей в зоне отчуждения, сообщил автору, что заказы выросли на 40% в этом месяце по сравнению с маем прошлого года.

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«На что же похожа такая поездка? Я побывала там для работы, но объехала зону отчуждения вокруг реактора и Припять ровно так же, как и все туристы. Это было тревожно. Я испытывала недостаток исторического контекста. За пределами периметра, где военные проверяют паспорт и уровень радиации, продавцы торгуют закусками с символами радиационной угрозы на этикетке: от противогазов до резиновых защитных устройств. Я сфотографировала вывеску чернобыльского мороженого», - вспоминает автор.

В самой Припяти среди заброшенных аттракционов, школ и жилых кварталов приезжие пытаются подстроить среду под свое представление о покинутом городе, ища остроты. Автор вспоминает, как один фотограф осторожно толкнул карусель, чтобы она тяжело и со скрежетом двинулась с места. В книге «Голоса Чернобыля» Светланы Алексиевич, на которую сериал сильно опирался, один из местных рассказывал: «Газетные репортеры бросились к нам, начали фотографировать нас с дешевыми спецэффектами. Вот окно заброшенного дома. Они поставят туда скрипку и назовут это «чернобыльской симфонией». Не надо ничего придумывать».

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Человеческая любознательность неисправима. И было бы нелепо и невозможно отрицать существование этого большого, напряженного пространства, которое играет важную роль в советской и мировой истории. Но Чернобыль все еще не задал правильный тон туризму. Потенциальная опасность стала товаром для тех, кто хочет посетить зону отчуждения.

«Мы надевали защитные костюмы и водили везде счетчиками Гейгера не потому, что нам было это нужно. А потому, что это давало нам желанное чувство близости к опасности», - говорится в статье.

В отличие от других мест трагедий, которые, несмотря на наплыв посетителей, остались местами торжества и размышлений, поездка в Чернобыль остается беспорядочным и морально неприятным опытом. Кусок китчевого «радиоактивного» мороженого может стать поперек горла. И на самом деле было бы хорошо, если бы это действительно произошло хотя бы на мгновение.