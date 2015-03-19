В Саратове пришедшего на "крымский" митинг с сине-желтыми лентами подростка вызвали в ФСБ

Как стало известно ИА «Свободные новости», полиция намерена вызвать несовершеннолетних участников вчерашнего митинга в честь присоединения Крыма к Российской Федерации для профилактической беседы.

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Во время митинга на Театральной площади Саратова для проверки документов были задержаны несколько молодых людей. Они пришли на площадь без плакатов и не выкрикивали лозунги, однако на одежде юношей и девушек находились ленты голубого и желтого цвета. Все молодые люди были задержаны для проверки документов, но вскоре отпущены.

Один из несовершеннолетних участников акции сообщил, что вчера, 18 марта, его родителям позвонил классный руководитель, сообщив, что ей звонили из полиции. На следующий день руководство школы потребовало от несовершеннолетнего вместе с родителями срочно явиться «в детскую комнату полиции».

«Школа направила характеристику положительную и теперь сказали, чтобы мы ждали звонка, в случае чего чтобы шли в полицию давать какие-то показания, протокол составлять», - сообщил подросток на условиях анонимности.

По информацию издания, один из подростов в настоящее время вместе с родителями направляются в региональное управление ФСБ.

Официальный представитель УФСБ по Саратовской области Татьяна Бреус сообщила, что не обладает информацией по этому вопросу.