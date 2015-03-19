Боевики ИГИЛ подозреваются в геноциде езидов - ООН

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Ираке в связи с активизацией там группировки ИГ, подготовленным офисом Верховного комиссара ООН по правам человека Зайед Раад аль Хуссейна, сообщает РИА Новости.

В документе, подготовленном специальной миссией УВКПЧ ООН, работавшей в Ираке, содержатся данные о подробных интервью с более чем сотней пострадавших от действий ИГ в Ираке.

По свидетельствам очевидцев, помимо издевательств, пыток, изнасилований детей и женщин, работорговли, насильственной исламизации населения, массовых убийств и расстрелов, группировка совершала акции по полному истреблению ряда этнических и конфессиональных групп, которые могут расцениваться как геноцид.

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В частности, речь идет о массовых убийствах в августе 2014 года этноконфессиональной группы езидов, считающихся древнейшим народом планеты.

В докладе также приводятся данные о нарушениях и со стороны иракских сил безопасности, которые "проводили внесудебные казни, пытки, похищения, насильственные перемещения больших групп лиц, зачастую безнаказанно". Таким образом, отмечают эксперты УВКПЧ ООН, правительственные войска "могли совершать военные преступления".

Так, эксперты УВКПЧ ООН требуют, чтобы Совет по правам человека передал в Совет Безопасности ООН информацию, которая указывает на совершение в Ираке геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, а также рассмотреть возможность передачи этих данных в Международный уголовный суд.