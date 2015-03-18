Могерини обвинила "Исламское государство" в расстреле туристов в Тунисе
20:16, 18 марта 2015Мир
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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обвинила боевиков "Исламского государства" в теракте в Тунисе.
Могерини обвинила "Исламское государство" в расстреле туристов в Тунисе / Фото УНИАН
"Это усиливает нашу решимость более тесно сотрудничать с нашими партнерами, чтобы противостоять террористической угрозе", - сообщила она, передает 112.ua со ссылкой на Reuters.
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Также Федерика Могерини пообещала Тунису полную поддержку со стороны Евросоюза в борьбе с терроризмом и реформировании правоохранительных органов.
Напомним, ранее сообщалось, что во время захвата боевиками музея в Тунисе погибли 19 человек, в том числе 17 туристов. Среди погибших - туристы из Италии, Германии, Польши и Испании.
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