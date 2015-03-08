Боевики ИГ напали на нефтяное месторождение в Ливии, убив 11 человек
Экстремисты убили 11 человек из охраны нефтяных объектов Аль-Хани близ ливийского города Бенгази.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на арабский новостной портал Aль-Араб Аль-Алеум.
Официальный представитель службы охраны нефтяных объектов Али Аль-Хаси сообщил, что силовики, охраняющие объект, были убиты в пятницу в результате нападения экстремистов, поддерживающих группировку "Исламское государство", написано на сайте портала.
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По словам Аль-Хаси, месторождение Аль-Хани удалось отстоять, однако зачистка близлежащих нефтяных объектов Аль-Мабрук, Аль-Бахи и Аль-Зохра затруднена в связи с тем, что боевики их заминировали.
При нападении боевики расправились с военными, подожгли нефтехранилище и похитили оборудование.