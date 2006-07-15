РФ и США не смогли договориться о вступлении России в ВТО

Протокол о завершении двусторонних переговоров между Россией и США в рамках вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в ближайшие недели подписан не будет, сообщил РИА Новости главный переговорщик от России, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

"Документ не будет подписан ни до саммита ("восьмерки"), ни сразу после саммита", - сказал он, отвечая на вопрос, завершатся ли переговоры до встречи глав G8 и будет ли подписан соответствующий протокол.

По его мнению, протокол не будет подписан еще в течение нескольких недель.

Россия и США продолжат переговоры на уровне экспертов.

"Несмотря на неоднократные попытки за последний месяц на уровне экспертов и на уровне глав делегаций за последние два дня, мы не смогли найти развязки по спорным вопросам", - сказал М.МЕДВЕДКОВ.

Он уточнил, что речь идет о пакете условий вступления РФ в ВТО, который обсуждался российской и американской сторонами на протяжении последнего месяца. В него входят условия доступа на российский рынок финансовых услуг, доступ на сельскохозяйственный рынок, применение ветеринарных мер, уровень импортных пошлин на авиатехнику и защита прав интеллектуальной собственности.

США является последним партнером, с кем Россия пока не завершила двусторонние переговоры по присоединению к ВТО. Накануне глава Минфина Алексей КУДРИН сообщил, что протокол о завершении российско-американских переговоров может быть подписан в ближайшие два дня.