Власти США начали требовать у заявителей на визу ссылки на соцсети
07:13, 02 июня 2019Мир
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В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей».
Иллюстрация / REUTERS
Госдепартамент США начал требовать ссылки на соцсети при подаче заявления на американскую визу.
По данным агентства Associated Press, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.
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В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.
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