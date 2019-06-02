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Власти США начали требовать у заявителей на визу ссылки на соцсети

07:13, 02 июня 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным агентства Associated Press, новая форма анкеты на получение всех типов виз в США начала действовать 31 мая. В заявлении появилась графа с требованием указать «идентификационные данные социальных сетей». Заявители могут отметить, что не пользуются соцсетями, однако за указание ложной информации будут грозить последствия.

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В Госдепе пояснили, что нововведения помогут отследить террористов и людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Им будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов.

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Теги: #США#виза в США