Авария на Дунае: капитана-украинца арестовали, спасатели продолжают искать выживших

По словам следователей, некоторые обстоятельства катастрофы указывают на то, что к ней привели неграмотные действия лично капитана более крупного судна.

В Венгрии арестован гражданин Украины капитан судна Viking Sigyn, врезавшегося в прогулочный катер на реке Дунай, в результате чего погибли семеро туристов.

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Это 64-летний гражданин Украины, которого венгерская полиция называет "Юрий С. из Одессы". По словам следователей, некоторые обстоятельства катастрофы указывают на то, что к ней привели неграмотные действия лично капитана более крупного судна, передает Би-би-си. Он обвиняется в халатности, приведшей к множественным жертвам.

Капитан отрицает, что нарушил какие-либо правила, и не считает себя виновным, заявил его адвокат венгерскому информагентству MTI.

Между тем, 21 человек до сих пор числится пропавшим без вести и, по словам полиции, надежды найти их живыми почти не остается. В момент крушения в Будапеште шел сильный дождь, из-за чего им было труднее спастись.

Семь человек, которых спасателям удалось достать из воды вскоре после катастрофы, пострадали от переохлаждения, но в целом их состояние стабильное, говорят медики.

Подобное крушение на Дунае - большая редкость. Навигация здесь осуществляется практически круглый год и считается безопасной.

На катере, рассчитанном на 45 человек, находились преимущественно граждане Южной Кореи. В пятницу в Будапешт прибудет глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва.

Кроме того Сеул направил в Венгрию делегацию экспертов для совместной работы с венгерскими специалистами и оказания психологической помощи родственникам погибших.

К посольству Южной Кореи в Будапеште люди второй день несут цветы. На берегах Дуная зажигают свечи в память о погибших.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как судно Viking Sigyn врезалось сзади в катер Hableany ("Русалка") недалеко от моста Маргариты в центре Будапешта.

"Все произошло очень быстро", - рассказал Клэй Финдли, турист из США, находившийся в тот момент на борту Viking Sigyn.

"Сначала я думал, что мы избежим столкновения, но нос "Викинга" ударил этот небольшой катер сзади и буквально пронзил насквозь, это произошло в считанные секунды, и он затонул", - вспоминает турист.

Другой пассажир Viking Sigyn, 66-летний американец Джинджер Бринтон, рассказал, что стоял на палубе судна и видел, как "люди барахтались в воде и звали на помощь". "Мы не почувствовали никакого удара. Мы даже не поняли, что произошло. Мы увидели людей в воде, это было ужасно", - говорит Бринтон.

Прогулочное судно Viking Sigyn зарегистрировано в Швейцарии, никто из его пассажиров не пострадал.

Катер "Русалка" был построен в СССР в 1949 году. Венгерские спасатели готовятся поднять его со дна Дуная.

В момент крушения на борту катера находились 30 туристов из Южной Кореи, три экскурсовода и два члена венгерского экипажа.

Среди пассажиров был один шестилетний ребенок, один пожилой человек за 70, остальным было от 30 до 50 лет.

Одна из пассажирок, которую удалось спасти, сказала, что судно перевернулось моментально. Другой спасенный рассказал, что видел, как людей уносило течением.

Температура воды на момент крушения не превышала 10 градусов. Проводится масштабная спасательная операция с привлечением катеров, водолазов и радаров.

Спасатели говорят, что шансов найти живых людей остается все меньше. Сильное течение, усугубляемое дождями, относит жертв все дальше. Тела троих из семи погибших были обнаружены в нескольких километрах от места катастрофы.

Установлено также, что все семеро утонувших не были одеты в спасательные жилеты.