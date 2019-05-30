Затонувший катер в Будапеште построили 70 лет назад в Херсоне

Длина катера составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра.

Экскурсионный катер "Русалка", затонувший с 33 южнокорейскими туристами в Будапеште после столкновения с круизным лайнером, был построен 70 лет назад Херсонской судостроительной компанией.

Об этом сообщает hvg.hu.

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Согласно Судебному реестру, "Русалка" была моторным пассажирским судном проекта 544 ("Москвич"), построенным в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Длина катера составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Катер приводился в движение 150-сильным двигателем, а на палубе могло разместиться до 150 человек. Скорость судна достигала 19 километров в час.

В 1992 году катер стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Как сообщал УНИАН, на реке Дунай в Будапеште во время ливня вечером 29 мая экскурсионный катер с 33 южнокорейскими туристами затонул после столкновения с другим судном.

В результате аварии семь человек погибли, ведутся поиски еще 21 туриста.