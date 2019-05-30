В Будапеште затонул прогулочный катер с туристами: 7 погибших, 21 пропавший без вести (фото, видео)
На реке Дунай в Будапеште во время ливня вечером 29 мая экскурсионный катер с 33 южнокорейскими туристами затонул после столкновения с другим судном.
В результате аварии семь человек погибли, ведутся поиски еще 21 туриста, сообщает AP.
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По словам представителя Национальной службы скорой помощи Пала Гиорфи, еще семь человек были спасены. Они были госпитализированы в стабильном состоянии.
Президент Южной Кореи Мун Чже-ин поручил использовать «все доступные ресурсы» для поддержки спасательных работ в Венгрии. Сегодня в Будапешт должна прибыть команда южнокорейских чиновников.
По информации представителя турфирмы, группа состояла из 30 туристов, двух гидов и фотографа. Считаются пропавшими и двое венгров - члены экипажа катера.
Сообщается, что большинство туристов путешествовали со своими семьями, среди них была 6-летняя девочка. В списке выживших она не числится.
К поиску пропавших привлечены десятки спасателей, в том числе военные и водолазы.
Как сообщал УНИАН, 6 мая в Ивано-Франковской области во время движения грузового автомобиля с кунгом произошло его падение с обрыва высотой около 40 м в реку Черный Черемош. В автомобиле находились 23 туриста, вероятно, из Беларуси. Трое из них погибли, десятерых доставили в больницу. Водитель грузовика был пьян.