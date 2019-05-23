Тереза Мэй готовится подать в отставку – СМИ

Кабинет министров выступил против планов Мэй по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может уйти в отставку уже завтра.

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Как сообщает The Times, это связано с выступлением Кабинета министров против ее плана по Brexit.

Союзники Мэй, как утверждается, считают, что она может объявить о своем уходе после встречи с Грейхемом Брейди – главой «комитета 1922 года» партии консерваторов, который решает вопросы смены руководства партии. В эту группу входят рядовые депутаты, не занимающие постов в правительстве.

Ранее лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй. Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза (Brexit), писало Би-Би-Си.

Несколько министров сказали изданию, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.

Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с Brexit.

Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по Brexit.

На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по Brexit.