Лидер Палаты общин британского парламента подала в отставку из-за Brexit
Лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом подала в отставку и, таким образом, покидает кабинет премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Она заявила, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза (Brexit), пишет Би-Би-Си.
Несколько министров сказали изданию, что Мэй больше не может оставаться на своем посту.
Ранее Ледсом выдвигала свою кандидатуру в лидеры правящей Консервативной партии, однако позже добровольно сошла с дистанции в пользу Терезы Мэй.
"С огромным сожалением и тяжелым сердцем я решила выйти из состава правительства", - написала Ледсом на своей странице в Twitter, приложив к сообщению скан своего заявления об уходе.
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Лидер палаты общин входит в состав правительства Британии и отвечает за взаимодействие кабинета с нижней палатой парламента.
Отставка Ледсом - 36-я по счету в кабинете Мэй, при том что 21 из них была связана с Brexit.
Новость об увольнении политика пришла спустя день после того, как премьер-министр в очередной раз попыталась получить поддержку парламента с целью свой вариант соглашения по Brexit.
На этот раз Мэй также предложила ряд уступок, в том числе - пообещала провести голосование о проведении второго всеобщего референдума по Brexit.
Первый референдум прошел в июне 2016 года и закончился победой сторонников выхода из ЕС.