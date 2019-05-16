Меркель: Европа должна противостоять Китаю, России и США

Меркель утверждает, что ЕС должен отложить свои внутренние конфликты и разработать более агрессивную внешнюю и оборонную политику.

В большом интервью накануне выборов в Европарламент канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна поменять свою позицию, чтобы противостоять вызовам, которые ставят три ее крупных мировых конкурента - Китай, Россия и США.

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Канцлер дала интервью журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, передает Би-би-си. Они (Китай, Россия и США) заставляют нас снова и снова находить общие позиции. Это часто сложно, учитывая наши разные интересы. Но мы это делаем - достаточно вспомнить, например, нашу политику в отношении конфликта в Украине", - передает слова из интервью с Меркель газета Guardian.

Евросоюз должен накопить "политическую силу, соизмеримую с нашими экономическими возможностями", чтобы действовать независимо от больших держав, сказала Меркель.

Меркель привела в качестве примера действия Европы, направленные на соблюдение договора об ограничении ядерной программы Ирана, от которой президент США Дональд Трамп отказался, назвав ее "ужасной односторонней сделкой, которая никогда не должна была быть заключена".

Германия, Франция и Великобритания в вопросе об иранском соглашении придерживаются иного подхода, нежели США, отметила Меркель, добавив, что в этой ситуации, "несмотря на все наши разногласия в других областях", Европа разделяет интересы с Россией и Китаем.

"Многие беспокоятся о Европе, в том числе и я, - сказала канцлер Германии. - Это значит, что я чувствую себя даже более обязанной присоединиться к другим, чтобы у Европы было будущее".

Как пишет Times, Меркель утверждает, что ЕС должен отложить свои внутренние конфликты и разработать более агрессивную внешнюю и оборонную политику.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая.