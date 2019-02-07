Макрон отказался ехать к Меркель из-за разногласий по "Северному потоку-2"

На 16 февраля было запланировано совместное выступление французского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отменил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 15–17 февраля.

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Об этом сообщила немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники, передает kommersant. На 16 февраля было запланировано совместное выступление французского президента с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ранее издание анонсировало отказ Парижа поддержать Берлин по вопросу строительства «Северного потока-2».

Администрация Эмманюэля Макрона ссылается на плотность расписания главы Франции. Фактически, это усиливает впечатление, что германо-французские отношения в настоящее время значительно охлаждаются, пишет газета. Эксперты отмечают, что французский президент сейчас больше сосредоточен на проблемах внутри страны, где уже несколько месяцев продолжаются протесты «желтых жилетов».

Германия надеялась заблокировать на голосовании Евросоюза, запланированном на 8 февраля, ужесточение Газовой директивы, которая осложнит дальнейшее строительство российского газопровода "Северный поток-2". Ангела Меркель рассчитывала на поддержку Нидерландов, Бельгии, Австрии, Греции, Кипра и Франции.