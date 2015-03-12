Меркель заявила, что конфликт на Донбассе угрожает росту мировой экономики

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с представителями международных финансовых и экономических организаций, передает DW.DE.

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Во встрече в Берлине, кроме Ангелы Меркель, участвовали глава МВФ Кристин Лагард, руководитель Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа, руководитель Всемирной организации торговли Роберто Асеведо, глава Всемирного банка Джим Йонг Ким и председатель Международной организации труда Ги Райдер.

В качестве главных препятствий для мирового экономического роста Ангела Меркель назвала "геополитические риски", в частности, как "гигантские вызовы" она охарактеризовала деятельность террористической группировки "Исламское государство" и вооруженный конфликт на востоке Украины, отмечается в сообщении.

"Во времена, когда надежды на рост являются слабыми и неопределенными, правительства должны укрепить реформы, чтобы поддержать восстановление и обеспечить этот рост", говорится в совместной резолюции, которая была принята по итогам встречи.

В то же время глава МВФ Кристин Лагард отметила, что мировая экономика растет "хорошо", но в основном за счет развитых стран, в то время как так называемые "пороговые" страны едва демонстрируют положительные показатели. "Европейская экономика, очевидно, переживет лучший год, чем это предполагалось", - подчеркнула она.