По словам главы МВД Эстонии, РФ не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию.

Министр внутренних дел Март Хельме напомнил, что Российская Федерация до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

Как сообщает err.ee, об этом Хельме сказал 9 мая на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию лидер французской праворадикальной партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которую связывают с Кремлем, считает, что Крым "добровольно присоединили к России", отрицая факт незаконной аннексии украинского полуострова.

Читайте такжеAmerican Interest: Россия – не великая держава и не надо к ней относиться как к таковой

По словам Хельме, следует говорить не только о Крыме, но и ситуации в Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", - подчеркнул Март Хельме.

В то же время он признал, что как Япония терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы, так и Эстония готова ждать, когда же вопрос территорий будет решен в плоскости международного права. "Воевать с Россией мы не собираемся", - добавил Хельме.