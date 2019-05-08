Появились первые фото сына принца Гарри и Меган Маркл

Ажиотажа, как вокруг детей Кейт Миддлтон, герцоги Сассекские не допустили.

Сын принца Гарри и Меган Маркл совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре.

Ажиотажа, как вокруг детей Кейт Миддлтон, герцоги Сассекские не допустили: герцогиню Кейт спустя несколько часов после родов уже снимали более 50 фотографов и несколько телекамер, а Меган вышла к одному ТВ-репортеру и официальному фотографу через два дня после рождения сына, пишет издание Super.