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Появились первые фото сына принца Гарри и Меган Маркл

14:57, 08 мая 2019
Мир
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Сын принца Гарри и Меган Маркл / REUTERS

Ажиотажа, как вокруг детей Кейт Миддлтон, герцоги Сассекские не допустили: герцогиню Кейт спустя несколько часов после родов уже снимали более 50 фотографов и несколько телекамер, а Меган вышла к одному ТВ-репортеру и официальному фотографу через два дня после рождения сына, пишет издание Super.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#Меган Маркл