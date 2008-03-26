Элтон Джон поможет Хиллари Клинтон материально

Знаменитый певец и композитор Элтон Джон намерен поддержать сенатора-демократа Хиллари Клинтон в президентской гонке.

В апреле 2008 года он даст сольный концерт в «Радио Сити Мюзик Холл» в Нью-Йорке. Все заработанные средства пойдут в пользу избирательной кампании Клинтон.

Концерт будет называться «Элтон и Хиллари: Только один вечер». Для Элтона это будет первое выступление в Нью-Йорке без сопровождения группы музыкантов. Последнее такое сольное шоу он устраивал в «Мэдисон Сквер Гардене» в октябре 2000 года.

Элтон Джон говорит, что верит в то, что делает Хиллари Клинтон. Поэтому всячески поддерживает ее кандидатуру.

Самый недорогой билет на концерт будет стоить 125 долларов. Билеты в продаже появятся уже в среду, 19 марта.

Правда.ру