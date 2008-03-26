Авария поезда в США: пострадали 150 человек

В результате столкновения товарного вагона с пассажирским электропоездом в американском штате Массачусетс пострадали порядка 150 человек, около 80 из них госпитализированы, сегодня сообщили официальные представители местных властей.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, инцидент произошел в час пик на железнодорожной станции в городе Кантон. По имеющейся информации, вагон, груженный древесиной, откатился со вспомогательного пути на основной и врезался в пассажирский состав, в котором находились около 300 человек, направлявшихся из Бостона в Стоутон.

Благодаря действиям машиниста электропоезда, оповещенного электроникой о движущегося в его сторону по путям предмету и вовремя остановившему состав, удалось избежать большего числа жертв.

После инцидента движение поездов на участке было временно приостановлено, но было возобновлено, как только всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, а сотрудники железной дороги закончили работу по отделению товарного вагона от локомотива пассажирского состава.

Газета.ру