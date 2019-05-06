Названы основные версии авиакатастрофы в Шереметьево (фоторепортаж)

Это недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, а также техническая неисправность.

Следствие рассматривает ряд версий крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа, по последним данным, 37 погибли.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета — попадание молнии.