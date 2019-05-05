В Москве закрыли аэропорт "Шереметьево": там совершил экстренную посадку загоревшийся самолет (фото, видео)
Пассажирский самолет Москва - Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Рейс, который должен был лететь в Мурманск, экстренно сел на посадку в московском аэропорту. Причина аварийного приземления - пожар на борту.
Как отмечается, загоревшийся борт вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем со связью. Пришлось начать экстренную посадку, в этот момент на борту вспыхнул пожар.
Сейчас рядом с бортом работают спасательные службы, пожар пытаются устранить всеми силами.
По данным МЧС, все 78 пассажиров горящего самолета "Аэрофлота" эвакуированы. Сообщается о пяти пострадавших
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Видео: Юрий Каменский