В Москве закрыли аэропорт "Шереметьево": там совершил экстренную посадку загоревшийся самолет (фото, видео)

На загоревшемся борту есть пострадавшие. Их количество уточняется, есть данные о раненных.

Пассажирский самолет Москва - Мурманск экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеВ Афганистане при нападении террористов на полицейский участок погибли 13 правоохранителей, ранены 55 человек

Рейс, который должен был лететь в Мурманск, экстренно сел на посадку в московском аэропорту. Причина аварийного приземления - пожар на борту.

Как отмечается, загоревшийся борт вернулся в аэропорт Шереметьево из-за проблем со связью. Пришлось начать экстренную посадку, в этот момент на борту вспыхнул пожар.

Сейчас рядом с бортом работают спасательные службы, пожар пытаются устранить всеми силами.

По данным МЧС, все 78 пассажиров горящего самолета "Аэрофлота" эвакуированы. Сообщается о пяти пострадавших

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Видео: Юрий Каменский