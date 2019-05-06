"Аэрофлот" опубликовал список 33 выживших после авиакатастрофы в "Шереметьево"
07:57, 06 мая 2019Мир
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Как заявили в авиакомпании, список будет дополняться.
Иллюстрация / REUTERS
Аэрофлот опубликовал список пассажиров, которые выжили в результате авиакатастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск.
Как отмечает пресс-служба компании, список неполный.
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«В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», – говорится в сообщении.
Список выживших:
- 1. Аксенов Юрий Александрович
- 2. Афанасьев Виктор Юрьевич
- 3. Бабаев Кирилл Сергеевич
- 4. Ветчинкин Сергей Александрович
- 5. Гончаров Владимир Леонидович
- 6. Гринберг Татьяна Леонидовна
- 7. Гущина Галина Ивановна
- 8. Деркунская Елена Петровна
- 9. Евменьков Владимир Васильевич
- 10. Егоров Петр Викторович
- 11. Егорова Наталья Борисовна
- 12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
- 13. Киселев Василий Александрович
- 14. Климов Евгений Александрович
- 15. Ключникова Екатерина Владимировна
- 16. Ковба Алексей Михайлович
- 17. Марченков Александр Сергеевич
- 18. Марченкова Юлия Игоревна
- 19. Молчанов Олег Николаевич
- 20. Молчанова Юлия Александровна
- 21. Прищенко Валерий Дмитриевич
- 22. Прищенко Денис Валерьевич
- 23. Савченко Михаил Михайлович
- 24. Ситникова Марина Владимировна
- 25. Тихонова Людмила Николаевна
- 26. Харинин Дмитрий Юрьевич
- 27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
- 28. Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:
- 29. Белик Татьяна Леонидовна
- 30. Конник Марина Михайловна
- 31. Кузнецов Сергей Владимирович
- 32. Печников Василий Сергеевич
- 33. Шилов Антон Валентинович
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку.
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