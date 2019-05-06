"Аэрофлот" опубликовал список 33 выживших после авиакатастрофы в "Шереметьево"

Как заявили в авиакомпании, список будет дополняться.

Аэрофлот опубликовал список пассажиров, которые выжили в результате авиакатастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск. Как отмечает пресс-служба компании, список неполный. Читайте такжеТак выглядит ад: в сети появилось видео из салона горящего в Шереметьево самолета «В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться», – говорится в сообщении. Список выживших: 1. Аксенов Юрий Александрович 2. Афанасьев Виктор Юрьевич 3. Бабаев Кирилл Сергеевич 4. Ветчинкин Сергей Александрович 5. Гончаров Владимир Леонидович 6. Гринберг Татьяна Леонидовна 7. Гущина Галина Ивановна 8. Деркунская Елена Петровна 9. Евменьков Владимир Васильевич 10. Егоров Петр Викторович 11. Егорова Наталья Борисовна 12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич 13. Киселев Василий Александрович 14. Климов Евгений Александрович 15. Ключникова Екатерина Владимировна 16. Ковба Алексей Михайлович 17. Марченков Александр Сергеевич 18. Марченкова Юлия Игоревна 19. Молчанов Олег Николаевич 20. Молчанова Юлия Александровна 21. Прищенко Валерий Дмитриевич 22. Прищенко Денис Валерьевич 23. Савченко Михаил Михайлович 24. Ситникова Марина Владимировна 25. Тихонова Людмила Николаевна 26. Харинин Дмитрий Юрьевич 27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович 28. Цицилин Вадим Александрович Госпитализированы: 29. Белик Татьяна Леонидовна 30. Конник Марина Михайловна 31. Кузнецов Сергей Владимирович 32. Печников Василий Сергеевич 33. Шилов Антон Валентинович Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку.

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