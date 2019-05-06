В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадал мэр секретного российского города

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

В результате авиакатастрофы в московском аэропорту "Шереметьево" пострадал Владимир Евменьков, глава Североморска - города со статусом закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) в Мурманской области России.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

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По словам собеседника агентства, Евменьков отравился угарным газом во время эвакуации.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

Лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск.

Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.