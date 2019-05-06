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Катастрофа самолета в Шереметьево: из 78 человек на борту выжили 37

00:00, 06 мая 2019
Мир
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Во время посадки авиалайнер загорелся / REUTERS

Об этом сообщила вечером в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко "Интерфаксу".

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"Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находились 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие на данный момент, из них выжило 37 человек", - сказала Петренко.

Судьба остальных остается неизвестной.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число погибших в результате авиакатастрофы в Шереметьево, по предварительным данным, может превысить 40 человек.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 13 человек.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

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Теги: #пожар#самолет#Россия