Командир сгоревшего в Шереметьево самолета раскрыл хронологию катастрофы

По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния.

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.

Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить, в то же время экипажу помогли диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу.

При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной. «Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре», — отметил пилот.

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Командир воздушного судна также подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, как сообщалось ранее. «Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — предположил Евдокимов. Летчик не видел, встречали ли пожарные самолет непосредственно при посадке, но они, по его словам, были на месте, когда он вышел из кабины.

Судя по опубликованному ранее видео, при аварийной посадке SSJ-100 несколько раз подскочил на взлетно-посадочной полосе и затем загорелся. Полностью сгорела хвостовая часть лайнера.

По последним данным Следственного комитета России, в результате произошедшей 5 мая в Шереметьево авиакатастрофы погиб 41 человек, среди которых один член экипажа; выжили 37, включая четырех членов экипажа.