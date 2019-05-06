У сгоревшего в "Шереметьево" самолета и раньше случались серьезные сбои

В январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо.

В работе сгоревшего в "Шереметьево" российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" ранее был зафиксирован один серьезный технический сбой.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в авиационной промышленности. По его данным, в январе 2018 года во время снижения у самолета не выпустились закрылки, однако полет завершился хорошо.

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Потерпевший крушение борт имел налет не более семи часов в сутки и использовался для коротких перелетов не дольше двух часов.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

Лайнер «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, совершивший аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Основная версия возгорания на борту самолета - попадание молнии.