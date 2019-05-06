"Каждого за воротник вытаскивала": стюардесса сгоревшего в Москве лайнера рассказала о спасении пассажиров

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", погиб 41 человек.

Стюардесса Татьяна Касаткина, которая находилась на загоревшемся самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, рассказала об эвакуации пассажиров.

Запись ее рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам Касаткиной, люди начали вставать с кресел и пробираться к выходу, когда воздушное судно все еще двигалось с большой скоростью. Пассажиры звонили родным и кричали, что самолет горит и падает.

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Сразу после остановки самолета бортпроводница начала эвакуировать пассажиров. «Все произошло очень быстро, ни секунды не было времени. Пассажиров выталкивала. Каждого за воротник вытаскивала, чтобы они не задерживались на эвакуации», - рассказала Касаткина.

Стюардесса подтвердила, что в самолет ударила молния, после чего возникли проблемы со связью. Слева по борту самолета произошел хлопок, затем все окутало черным дымом. По словам Касаткиной, внутри самолета пламени не было, однако иллюминаторы начали плавиться еще до остановки самолета.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, вечером 5 мая загорелся во время аварийного приземления в московском аэропорту Шереметьево. Воздушное судно вылетело из аэропорта, однако через некоторое время запросило аварийную посадку.

Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, который совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", погиб 41 человек, включая одного члена экипажа.