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Мэй призывает оппозицию согласиться на сделку по Brexit

05:55, 05 мая 2019
Мир
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй / REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей и лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину необходимо отложить в сторону свои разногласия, чтобы заключить соглашение о Brexit.

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Об этом сообщает Reuters.  

"Лидеру оппозиции я говорю следующее: давайте послушаем, что избиратели сказали на местных выборах, и на мгновение отложим наши разногласия. Давайте договоримся", - сказала британский премьер.

Отмечается, что соответственное заявление Мэй сделала после плохих результатов для обеих партий на местных выборах в Англии в четверг.

Как сообщал УНИАН, что 10 апреля 27 стран ЕС и Великобритания согласовали гибкую отсрочку до 31 октября.

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Теги: #Brexit#переговоры по Brexit#Brexit и Британия