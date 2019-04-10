Палата общин Великобритании поддержала обращение Мэй к ЕС об отсрочке Brexit до 30 июня

Палата общин Великобритании (нижняя палата парламента) поддержала обращение премьер-министра Терезы Мэй к Европейскому Союзу об отсрочке выхода Британии из ЕС до 30 июня.

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Как сообщает Reuters, Консервативная партия, представляющая большинство, проголосовала вместе с оппозиционной Лейбористской партией для одобрения предложения Мэй.

"За" соответствующее решение проголосовали 420 членов Палаты общин, "против" этого голоса отдали 110 парламентариев.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля премьер-министр Великобритании попросила президента Европейского Совета Дональда Туска отложить дату выхода Британии из Европейского Союза до 30 июня. Мэй пояснила, что ранее Палата общин отказалась принимать соглашение о выходе Британии из ЕС, и по этой причине, если между Британией и Евросоюзом не будет согласовано дальнейшее отложение срока выхода из ЕС, тогда Великобритания вынуждена будет покинуть Евросоюз без соглашения в 23.00 12 апреля.

Правительство Великобритании продолжит добиваться принятия Палатой общин соглашения о выходе из ЕС, чтобы документ можно было ратифицировать до начала выборов в Европарламент в мае.