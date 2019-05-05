Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто - Трамп
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Twitter американского президента.
"Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим", - написал Трамп.
Он также считает, что Ким Чен Ын на его стороне и не хочет нарушать данное обещание.
"Соглашение будет достигнуто!", - добавил Трамп.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына "с глазу на глаз". Она продлилась около 20 минут и закончилась рабочим обедом с участием делегаций двух стран.
Основная часть переговоров была запланирована на 28 февраля, однако позже стало известно, что переговоры были завершены досрочно, а соглашение о денуклеаризации осталось неподписанным.
Anything in this very interesting world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the great economic potential of North Korea, & will do nothing to interfere or end it. He also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will happen!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2019