Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто - Трамп

Накануне Северная Корея запустила неопознанные ракеты малой дальности в направлении Восточного моря.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск ракет Северной Кореей и заявил, что верит договоренностям с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Twitter американского президента.

"Все возможно в этом очень интересном мире, однако я верю, что Ким Чен Ын в полной мере осознает большой экономический потенциал для Северной Кореи и не будет делать ничего, чтобы помешать или покончить с этим", - написал Трамп.

Он также считает, что Ким Чен Ын на его стороне и не хочет нарушать данное обещание.

"Соглашение будет достигнуто!", - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля в столице Вьетнама Ханое состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына "с глазу на глаз". Она продлилась около 20 минут и закончилась рабочим обедом с участием делегаций двух стран.

Основная часть переговоров была запланирована на 28 февраля, однако позже стало известно, что переговоры были завершены досрочно, а соглашение о денуклеаризации осталось неподписанным.