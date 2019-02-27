Трамп и Ким Чен Ын обменялись рукопожатиями и улыбками, открывая саммит в Ханое (фоторепортаж)

Президенты надеются, что нынешняя встреча будет более плодотворной, чем предыдущая.

Президент США Дональд Трамп открыл второй саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. После церемонии рукопожатия, Трамп и Ким начали первые переговоры которые продолжились за официальным ужином в историческом отеле Ханоя, столицы Вьетнама.

Читайте такжеWashington Post: Трамп обожает «плохих парней» вроде Ким Чен Ына и Путина по определенной причине

"Считаю, это (саммит) будет очень успешным", - подчеркнул Трамп приветствуя Ким Чен Ына во время церемонии рукопожатия, передает Голос Америки. "Думаю, что наш первый саммит был очень успешным и надеюсь, этот будет таким же, или превзойдет первый", - добавил президент. Трамп также подчеркнул, что между лидерами сложились "великолепные отношения" и отметил гостеприимство Вьетнама в подготовке к саммиту.

Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил уверенность, что "будет достигнут результат, который все будут приветствовать" и подчеркнул, что тот 261 день, прошедший со времени предыдущей встречи двух лидеров, требовал "большого терпения", но сегодня встреча происходит. В этом Ким увидел надежду на успех.

Отказ КНДР от разработки ядерного оружия является одним из ведущих вопросов на повестке дня. Это накануне саммита подчеркнул президент США, отметив, что денуклеаризация принесет КНДР значительные экономические преимущества.