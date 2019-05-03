В РФ жители богатого на нефть и газ района потребовали от Путина и Медведева уйти в отставку

В Александровском районе Томской области РФ за 2018 год было добыто природных ресурсов на сумму более 25 млрд рублей, однако большая часть дохода «ушла» в Москву, жалуются местные жители.

Жители села Александровское на севере Томской области РФ провели митинг, на котором составили резолюцию с требованием к президенту России Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву подать в отставку.

Об этом сообщает местное издание "Агентство новостей ТВ-2".

В тексте резолюции местные жители называют антиконституционными решения повысить пенсионный возраст и отменить прямое голосование за глав районов на территории региона, призывают остановить рост цен, а Дмитрия Медведева и Владимира Путина – подать в отставку.

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«Мы, жители Александровского района Томской области, заявляем, что наша жизнь год от года, день ото дня ухудшается. Идет наступление на права трудового человека, не происходит повышения зарплат работных людей и, так же, как и мизерное повышение пенсий, они обесцениваются повышением цен, тарифов, налогов. Экономическая ситуация ухудшается. Это стало возможным благодаря проводимой властями много лет политике так называемых реформ», – говорится в тексте резолюции.

По словам авторов, почти все предприятия на территории района уничтожены. Повышаются цены на бензин, солярку, масло, газ, электричество, а зарплат и пенсий для полноценного существования не хватает.

Авторы также отмечают, что в Александровском районе за 2018 год было добыто природных ресурсов на сумму более 25 млрд рублей, однако большая часть дохода «ушла» в Москву.

«Мы требуем вернуть налог на недра для зачисления в бюджет района, продолжить газификацию села. Мы вызываем на очный разговор с населением губернатора Томской области Сергея Жвачкина о проблемах Александровского района», – отмечается в тексте.

Кроме того, на митинге вспомнили решение областной Думы об отмене прямых выборов глав районов. Данное решение участники митинга называют антиконституционным.

«Депутаты отобрали у своих сограждан право выбирать главу района и присвоили это право себе. Если так дальше будут приниматься подобные решения, то наша власть может лишить всех прав гражданина и человека. Региональные и районные депутаты, видимо, берут пример с Государственной Думы РФ по лишению прав человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ. В результате так называемой пенсионной реформы многие граждане РФ лишены права жить, им гарантируется только право умереть раньше пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста является для государства всего лишь способом сэкономить деньги за счет обездоленных. В результате так называемой пенсионной реформы правительства Медведева и президента Путина жители района теряют около 180 миллионов рублей в год. Для сравнения: доходы Александровского района за 10 месяцев 2018 года составили 617 млн рублей», – пишут авторы.

Они призывают вернуть НДС, тарифы на ЖКХ, цены к нормальной величине, а премьер-министра Дмитрия Медведева подать в отставку, а президента страны Владимира Путина – отправиться на пенсию.