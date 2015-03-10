В Черном море начались военно-морские учения НАТО

Семь стран-членов НАТО начали военно-морские учения в Черном море, сообщает Радио Свобода.

Военно-морской силы быстрого реагирования в учениях состоят из флагмана США, ракетного крейсера «Виксбург» (USS Vicksburg) и судов из шести других государств-участников - стран Черноморского региона Турции, Румынии и Болгарии, а также Канады, Германии и Италии.

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Болгарский представитель военно-морского флота сообщил, что военные будут отрабатывать защиту от атак с воздуха и от торпедных атак субмарин.

Накануне командующий учений адмирал Брэд Уильямсон заявил, что в районе, где НАТО планирует проводить обучение, были замечены российские военные корабли и самолеты. Впрочем, как добавил военный, российский флот действовал в соответствии с международными правилами.

На прошлой неделе министерство обороны России сообщило о начале крупномасштабных военных учений на юге России и на спорных территориях, в частности речь идет об аннексированном Крыме и сепаратистском районе Грузии Абхазии.