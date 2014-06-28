США проводят без России самые масштабные в мире военно-морские учения - СМИ

Об этом сообщает Радио «Свобода».

Отмечается, что 24-е по счету маневры продлятся до 1 августа, в них примут участие 49 боевых кораблей, шесть подводных лодок, более 200 самолетов и 25 тысяч военнослужащих из 23 стран мира .

После вторжения российских войск на территорию Крыма лидеры мировых государств – США, Канады и большинства европейских стран объявили о свертывании военного сотрудничества с Российской Федерацией. Напряженность в отношениях России и Запада возросла также после введения секторных санкций в отношении Российской Федерации за ее аннексию Крыма.

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Мировое сообщество также возмущено позицией России относительно ситуации на востоке Украины, заявляя о наличии доказательств непосредственного участия Кремля в разжигании конфликта и военной поддержке сепаратистов.