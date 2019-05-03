Умер актер, сыгравший Чубакку в Звездных войнах

Питер Мэйхью умер 30 апреля в окружении семьи

В США умер актер Питер Мэйхью, который сыграл персонажа Чубакка во вселенной Звездный войн.

Об этом сообщила в четверг, 2 мая, его семья в его официальной странице в Twitter.

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"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года. Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка.

Этого персонажа он сыграл в кинофильмах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда", "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар", "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая", "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов", и "Звездные войны: Пробуждение силы".