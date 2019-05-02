Suddeutsche Zeitung: Путину не нужен мир с Украиной

Российский автократ намеренно толкает Зеленского к жесткой позиции, которую занимал Порошенко.

Президент России Владимир Путин начал вести политическую игру в Украине еще до того, как новый лидер в Киеве вступил в свои полномочия. Его решение раздавать российские паспорта на оккупированных украинских территориях – это провокация для новоизбранного президента Владимира Зеленского. Но за этим решением стоит нечто большее.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, добавляя, что решение Москвы выводит ее оценку войны на Донбассе на новый уровень. До этого времени Кремль настаивал, что это исключительно «внутренняя» украинская проблема. Он отрицал присутствие российской армии на восточных украинских территориях. Если Путин теперь предложит жителям оккупированных территорий российское гражданство, это будет новой атакой против суверенитета Украины. Фактически это будет посягательством на украинцев, которые живут в регионе.

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Это может быть новым шагом в направлении взятия под контроль этих районов, или же нет. Многие вспоминают опыт Грузии, на чьей территории Москва тоже раздавала паспорта, а потом отправила армию якобы «защищать российских граждан». Легитимизирует ли паспортное решение Кремля ту скрытую войну, которую он ведет против Украины? Неопределенность только возрастет после распоряжения Путина.

Эта неопределенность поможет российскому автократу достичь определенной ясности относительно нового президента Украины – Владимира Зеленского. Украинские избиратели связывают с новичком в политике надежду на более мягкие отношения с Москвой, что позволило бы сконцентрировать силы на решении внутренних украинских проблем. Но это смягчение и деэскалация совсем не в интересах Путина. Он уже несколько лет получает выгоду от войны и санкций против России, выставляя себя борцом против демонизированного «врага» в Киеве.

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Зеленский несет неопределенность для Путина. Последний не знает, как много новый украинский президент готов инвестировать в мир и как далеко он может зайти в эскалации. Раздача паспортов может увековечить конфликт. Путин толкает Зеленского к более жесткой позиции, чтобы приблизить его к предшественнику – Петру Порошенко.