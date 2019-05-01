Меган Маркл взяли под вооруженную охрану и отвезли в Кенсингтонский дворец (видео)
23:47, 01 мая 2019Мир
723 0
Родов Меган возле дворца ждут фанаты королевской семьи.
Жена принца Гарри вот-вот родит / скриншот
Меган Маркл взяли под вооруженную охрану и отвезли в Кенсингтонский дворец.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ СМИ ажиотаж вокруг родов Меган Маркл: как назовут ребенка
Все из-за желания герцогини Сассекской рожать дома. Против выступила прабабушка будущего ребенка - британская королева Елизавета II. Жена принца Гарри вот-вот родит, и как только начнутся схватки, ее опять же под охраной повезут в госпиталь.
Родов Меган возле дворца ждут фанаты королевской семьи в костюмах с принтом британского флага.
Меган Маркл взяли под вооруженную охрану и отвезли в Кенсингтонский дворец
Ранее сообщалось, что, похоже, жена принца Гарри Меган Маркл вот-вот должна родить. Папарацци засняли "скорую", припаркованную в Фрогмор-хаусе, где живут герцог и герцогиня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter