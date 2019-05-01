Меган Маркл взяли под вооруженную охрану и отвезли в Кенсингтонский дворец (видео)

Родов Меган возле дворца ждут фанаты королевской семьи.

Меган Маркл взяли под вооруженную охрану и отвезли в Кенсингтонский дворец.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Все из-за желания герцогини Сассекской рожать дома. Против выступила прабабушка будущего ребенка - британская королева Елизавета II. Жена принца Гарри вот-вот родит, и как только начнутся схватки, ее опять же под охраной повезут в госпиталь.

Родов Меган возле дворца ждут фанаты королевской семьи в костюмах с принтом британского флага.

Ранее сообщалось, что, похоже, жена принца Гарри Меган Маркл вот-вот должна родить. Папарацци засняли "скорую", припаркованную в Фрогмор-хаусе, где живут герцог и герцогиня.