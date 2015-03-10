СМИ: США ввели санкции против Венесуэлы

Об этом сообщает CNN, пишет Новое время.

Отмечается, что в санкционный список попали семь чиновников, обвиненных в нарушении прав человека. В их числе – прокурор общественного министерства Венесуэлы и директор национальной спецслужбы. Они причастны к преследованиям политического инакомыслия, ограничению свободы слова, насилию и неправомерным решениям в отношении антиправительственных протестующих, а также коррупции.

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Санкции предусматривают арест активов указанных лиц на территории США и запрет для американских компаний сотрудничать с ними.

Кроме того, ситуация в стране описана администрацией президента Барака Обамы как несущая серьезную угрозу Соединенным Штатам.

Ранее правительство Венесуэлы потребовало от США в течение двух недель сократить количество сотрудников посольства в Каракасе со 100 до 17 человек.