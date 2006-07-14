Ирак внес Украину в список первоочередных стран

Ирак планирует в ближайшее время открыть дипломатическое представительство в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе итоговой встречи в рамках третьего совместного заседания межправительственной украинско-иракской комиссии по вопросам торгового экономического, научного и технического сотрудничества, заявил советник министра промышленности и полезных ископаемых правительства Республики Ирак Тоха МОХАММАД.

По его словам, Украина находится в списке первоочередных стран, в которых правительство Ирака планирует открыть посольство.

При этом Т. МОХАММАД сообщил, что иракская делегация передаст премьер-министру Ирака Нури аль-МАЛИКИ приглашение Украинского государства посетить с официальным визитом Киев в сентябре этого года.