В Нидерландах среди бананов обнаружили партию кокаина весом в 1,6 тонны

Чаще всего кокаин из Южной Америки прячут между бананами.

В порту Роттердама (Нидерланды) таможенники нашли 1,6 тонны кокаина, которые спрятали под грузом бананов.

Наркотики привезли из Коста-Рики, сообщает издание NOS.

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Отмечается, что полицейские отслеживали подозреваемого, следя за грузом после открытия таможни. В связи с находкой полиция задержала 40-летнего гражданина Болгарии.

Журналисты отмечают, что кокаин, который доставляют из Южной Америки, чаще всего прячут в бананах по двум причинам. Во-первых, это важный экспортный продукт региона, а во-вторых это продукт, который должен быть доставлен свежим и не задерживается в порту надолго, а потому меньше вероятность проверок.

Ранее сообщалось, что в Румынии волнами на берег моря вынесло 130 килограммов кокаина. Правоохранители считают, что они являются частью большой партии кокаина, найденной ранее в заброшенном корабле.