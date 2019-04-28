Боевики ИГ могут совершить теракты на популярных курортах - СМИ

Наиболее уязвимыми местами могут стать места отдыха туристов в Африке и Азии.

Боевики «Исламского государства» намерены сменить тактику и осуществлять нападения на туристические курорты стран Азии и Африки, по примеру терактов на Шри-Ланке.

Об этом британской газете The Telegraph сообщили неназванные сотрудники спецслужб, передает Медуза.

"Боевики расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе", - приводит газета слова сотрудника разведки.

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Источники издания заявляют, что наиболее уязвимыми местами могут стать места отдыха туристов, а именно курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля на Шри-Ланке прозвучала серия взрывов, в том числе в трех отелях в столице - городе Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в трех католических храмах: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

Власти Шри-Ланки назвала взрывы террористическим нападением. Ответственность за взрывы взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, украинцы не пострадали в результате взрывов.