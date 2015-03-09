В районе запланированных учений НАТО заметили российские военные корабли и самолеты

В Черном море сегодня начинаются военно-морские учения флотов стран - членов НАТО.

В маневрах у берегов Болгарии примут участие корабли США, Италии, Германии, Канады, Турции, Болгарии и Румынии, передает Радио Свобода.

Перед началом маневров командующий учений адмирал Бред Вильямсон заявил, что в районе, где НАТО планирует проводить учения, были замечены российские военные корабли и самолеты. Впрочем, как добавил военный, российский флот действовал в соответствии с международными правилами.

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«У них есть свои планы, а у нас свои», – отметил Вильямсон.

В военно-морских маневрах, которые инициировали США на фоне напряжения отношений Запада и России из-за конфликта с Украиной, примут участие несколько кораблей, крейсеров и фрегатов. Во время учений военные будут отрабатывать защиту от атак с воздуха и от торпедных атак подводных лодок.