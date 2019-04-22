Серия терактов на Шри-Ланке: число жертв существенно увеличилось

Количество пострадавших приближается к полутысяче.

По меньшей мере 262 человека погибли в результате серии взрывов на Шри-Ланке.

Об этом сообщается на сайте телеканала News 1st.

Также увеличилось число пострадавших: на данный момент их более 452 человек.

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Полиция уже задержала 13 подозреваемых в организации терактов. Однако об ответственности за произошедшее пока не заявила ни одна организация.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля раздались 8 взрывов, в том числе в трех отелях в столице Шри-Ланки городе Коломбо ("Кингсберри", "Шангри-Ла" и "Синнамон Гранд"), а также в трех католических церквях: соборах Святого Антония в центре Коломбо, Святого Себастьяна в пригороде Негомбо и в католической церкви в городе Баттикалоа.

По предварительной информации Посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших или жертв нет.