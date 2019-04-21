Взрывы на Шри-Ланке: в Коломбо произошел восьмой взрыв, на острове вводят комендантский час (фото, видео)

В результате восьми взрывов на Шри-Ланке количество погибших составило уже не менее 185 человек, среди них по меньшей мере 35 иностранцев.

В пригороде крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо – Дематагода – произошел новый взрыв, уже восьмой за 21 апреля.

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Об этом в своем Twitter сообщил специальный корреспондент ВВС.

Данных о погибших в результате нового взрыва пока нет.

Также журналист сообщил, ссылаясь на местные власти, что на острове Шри-Ланка сегодня с 18 вечера по местному времени до 6 утра следующего дня вводится комендантский час.

Islandwide Police curfew imposed from today 6.00 p.m to 6.00 a.m — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21. April 2019

При этом данным News18.com, в результате восьми взрывов на Шри-Ланке количество погибших составило уже не менее 185 человек, среди них по меньшей мере 35 иностранцев.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля 2019 года в католических церквях и отелях в разных городах Шри-Ланки произошла серия взрывов. Местные СМИ сообщают о сотнях погибших и пострадавших.

По информации министра экономических реформ Шри-Ланки, среди погибших при взрывах в церквях и отелях есть иностранцы.

В единственном межлународном аэропорту страны Бандаранайке (Bandaranaike) в Коломбо усилены меры безопасности в связи с серией взрывов, произошедших в разных частях страны 21 апреля 2019 года. Пассажиров просят прибывать в аэропорт не позднее, чем за 4 часа до вылета, чтобы пройти проверку на безопасность.