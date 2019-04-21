Серия взрывов во время пасхальной службы на Шри-Ланке: десятки погибших и пострадавших (фото)

По предварительным данным, в результате взрывов погибли 25 человек. Также сообщается, что более 75 получили ранения.

На Шри-Ланке утром 21 апреля произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы, на данный момент известно о гибели 25 человек.

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Об этом сообщает местное издание News First. Всего взрывов было шесть, по предварительной информации, в трех католических церквях и трех отелях. На данный момент известно о взрывах в храмах в Коччикаде (Западная провинция), Катувапитье, а также в отелях Shangri La, Cinnamon Grand и Hotel Kingsbury в Коломбо.

По предварительным данным, в результате взрывов погибли 25 человек. Также сообщается, что более 75 получили ранения.

Как сообщал УНИАН, ранее в результате взрыва в мечети в Афганистане погибли 17 человек.