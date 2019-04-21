В мексиканском баре расстреляли 13 человек

Жертвами стрельбы стали семь мужчин, пять женщин и один ребенок.

19 апреля в одном из баров мексиканского города Минатитлан, штат Веракрус, вооруженные люди расстреляли посетителей, участвовавших в семейном торжестве.

Об этом со ссылкой на местных властей сообщает Reuters.

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Жертвами стрельбы стали семь мужчин, пять женщин и один ребенок. Еще четыре человека получили ранения.

Представитель правительства штата рассказал, что стрельбу открыли люди, которые искали владельца бара. На данный момент не ясно, идет ли речь о владельце бара, где произошла стрельба, и был ли он среди посетителей, по которым открыли стрельбу. Мотив также не ясен.

Отмечается, что штат Веракрус богат на нефть и уже несколько лет страдает от бандитизма и политических коррупционных скандалов.

Как сообщал УНИАН, в бразильском городе Сузано в штате Сан-Паулу двое молодчиков устроили стрельбу в начальной школе Raul Brasil, расстреляли шестерых детей и двух учителей, а затем покончили с собой.