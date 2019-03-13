Стрельба в бразильской школе: появились новые данные о жертвах

Известно, что злоумышленники вошли в здание школы в масках и начали стрелять.

В бразильском городе Сузано в штате Сан-Паулу двое молодчиков устроили стрельбу в начальной школе Raul Brasil, расстреляли шестерых детей и двух учителей, а затем покончили с собой.

Читайте такжеВ Мексике 13 человек были убиты при нападении на мужской клуб

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на губернатора штата, еще не менее 17 человек получили огнестрельные ранения, большинство из них - дети.

Ранее УНИАН сообщал о 5 погибших. Известно, что злоумышленники вошли в здание школы в масках и начали стрелять.

Отмечается, что несмотря на высокий уровень насилия в этой стране, стрельба в бразильских школах происходит редко. Последний раз подобный масштабный инцидент имел место в 2011 году, когда бывший ученик расстрелял 12 человек в школе в Рио-де-Жанейро.